Doudou Wade sur le visage de la capitale: «Dakar est devenue le rendez-vous des mendiants d’Afrique»

A Dakar, il n’y a pas que les coalitions Benno Bokk Yakaar (Bby) et Yewwi askan wi (Yaw) pour la conquête de la Ville. A la permanence Oumar Lamine Badji hier, Doudou Wade a présenté son programme de candidat à la Ville de Dakar, sous la bannière de la Coalition Wallu. Comme s’il s’attaquait à la gestion de Khalifa Sall, l’ancien président du groupe parlementaire du Pds durant le régime de Wade, a déploré l’absence d’infrastructures dans la Ville. « Da­kar est devenue le lieu de rendez-vous des mendiants d’Afrique. Notre pays héberge des apatrides », a déploré M. Wade.



Le candidat de Wallu Séné­gal dans la capitale, estime qu’« il faut reconnaître qu’il y a beaucoup de choses qui ne vont pas à Dakar ». Doudou Wade ajoutera : « Il faut re­dresser Dakar. Dakar est encombrée et devient encombrante pour le reste de la ville. Il faut revoir l’organisation spatiale de la ville, en laissant les trottoirs aux piétons et les routes aux véhicules », a-t-il recommandé.



Présent à la rencontre, Mamadou Lamine Diallo est allé dans le même sens. « La Ville de Dakar a des problèmes. Le Conseil municipal de la Ville de Dakar a besoin d’une autre autorité capable de la gérer. Tout ce dont Dakar a besoin, est chez Doudou. Il a la compétence, le savoir-faire, la rigueur, le calme », a listé le leader du Mouvement Tekki.



Mamadou Lamine Diallo : «Le Conseil municipal de Dakar est en crise et en perdition»



Pour le député et allié du Pds, « le Conseil municipal de Dakar est en crise et en perdition ». D’après Mamadou Lamine Diallo, les soubresauts qui ont secoué la Ville de Dakar du temps de Khalifa Sall, ont écorné l’image de l’institution municipale. « Le maire élu a été envoyé en prison. Il est sorti et a été remplacé par une dame. Mais l’image que cela renvoie dans le monde, est que le Conseil municipal de Dakar a des problèmes », a-t-il dit.



Doudou Wade compte gérer la Ville de Dakar dans la transparence, s’il est élu. L’ancien député a beaucoup insisté sur le respect des normes environnementales et l’amélioration du cadre de vie.













Le Quotidien