Doumga Ouro Alpha / Bokidiawé - Meilleurs bacheliers de l’année: Le Dg de l’ARTP fête l’excellence chez lui

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Octobre 2020 à 17:52 | | 0 commentaire(s)|

Pour leur permettre d’être déjà dans le bain en vue de leurs études supérieures à venir, M. Abdoul Ly arme les meilleurs bacheliers de sa région.



Le Directeur général de l’ARTP, par ailleurs responsable politique APR dans le département de Matam, a ainsi primé 58 élèves dont 34 filles et 24 garçons.



Il s’agit des récents admis au baccalauréat avec mention, dont 2 «Très Bien», 11 «Bien» et 45 «Assez Bien».



Ils ont reçu chacun des kits « universitaires » numériques composés d’ordinateurs, de tablettes et de décodeurs, avec un supplément de téléphones smartphones pour les 2 premiers groupes de mentions.



Et ce n’est pas tout, séance tenante, le Dg a annoncé une rallonge de 250 000 FCfa en guise d’aide scolaire pour chacun des 2 mentions « Très Bien ».

Soit une enveloppe de 500 000 francs Cfa.



Ce geste de haute portée a été apprécié à sa juste valeur par le corps enseignant présent sur place et toute l’assistance.



Un des intervenants fait remarquer que c’est la première fois qu’un événement de cette envergure, au profit de la crème scolaire locale, se tient dans la zone.



Juste rappeler que la région de Matam a cette année, le meilleur pourcentage de réussite au baccalauréat sur le plan national.



La fête fut belle !



Doumga Ouro Alpha, Bokidiawé et tout le département de Matam en redemandent.











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos