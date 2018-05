Doyen Laye Diaw: « Sadio Mané n’est pas le plus indispensable en sélection »

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Mai 2018 à 15:06 | | 0 commentaire(s)|

Le célèbre chroniqueur sportif Laye Diaw a passé un bon Ngonal avec l’équipe de Sanekh. Occasion pour le reporter – journaliste qui a marqué le football sénégalais, de revenir sur l’équipe nationale. Laye « deffeul », comme on l’appelle affectueusement dans sa propension à ramener les Sénégalais après les éliminations en CAN, analyse le parcours de Sadio Mané en C1.



« La Ligue des Champions, c’est la compétition reine des clubs. Et, c’est la première qu’un joueur sénégalais dispute la finale, c’est Sadio Mané. A six semaines du mondial, cela offre de la visite pour le Sénégal. C’est une bonne chose pour notre pays. Aujourd’hui, Sadio Mané et avec Kalidou Koulibaly, les deux joueurs sénégalais les plus en vus en Europe.



Kalidou Koulibaly dont on dit qu’il pourrait être le premier défenseur à 100 millions d’euros. Si on demande à beaucoup de supporters des "Lions", le joueur le plus indispensable de la sélection, beaucoup diront Sadio Mané. Mais pour moi, je dirai Kalidou Koulibaly. Si j’avais un seul un satisfecit à donner, je l’aurai attribué à Koulibaly. Il a beaucoup apporté depuis son arrivée en sélection », analyse Laye Diaw dans Ngonal à la Tfm.









wiwsport

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook