Dr Abdourahmane Diouf (Rewmi): " Macky Sall est en train de travailler à la validation d'une victoire technique"

Recevant les responsables de son parti, au Palais, Macky Sall a déclaré qu’il remporterait haut la main et au tour premier, la présidentielle de 2019. Le président Sall a même avancé un score 90% et 100% respectivement à Fatick et Matam. Interrogé par l’Observateur, le porte-parole du Rewmi, Dr Abdourahmane Diouf n’y va pas quatre chemins, pour l’accuser de préparer un hold-up électoral. « Il (Macky Sall) travaille à une pré-campagne de validation d’une victoire technique, un triomphe sur lequel ils sont en train de travailler depuis un certain temps », accuse-t-il. Dr Abdourahmane Diouf se dit convaincu qu’ une victoire du candidat Macky Sall au premier tour, au soir du 24 février 2019, « paraît impossible ». Car, « rien dans la situation économique, politique et sociale du Sénégal ne milite en sa faveur ».



Donc, note le responsable du Rewmi, « parler de victoire au premier tour, sorte de K.o, comme on l’a vu dans certains pays de la sous-région, ne me parait pas adapté à la politique actuelle du Sénégal et nous devons travailler à la préparation du second tour. Ils ont leurs chiffres, nous avons leurs chiffres, eux savent et nous savons que ces chiffres-là ne leur permettaient pas d’atteindre 40%. Ils le savent. Ils en sont conscients. Et ils essaient de formater les esprits pour nous préparer à une victoire technique…. ».