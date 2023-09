Dr Alioune Diop, Responsable APR à Mbao : «Aujourd’hui le temps n’est plus aux palabres ni aux polémiques stériles» S’il y a un responsable politique qui se projette déjà dans l’avenir après le choix fait par le Président de la République, Macky Sall, sur la personne du Premier ministre Amadou Bâ, pour porter le flambeau de Benno à la prochaine élection présidentielle, c’est bien le Dr Alioune Diop

Pour ce leader politique du Parti Alliance pour la République (Apr) de Mbao, le temps du choix du candidat est caduc : «comme nous l’avions dit, le Premier ministre Amadou Bâ était le meilleur profil pour conduire nôtre coalition, Benno bokk yakaar (Bby), vers la victoire et nous permettre de conserver le pouvoir», a-t-il fait savoir.



Il ajoute : «Aujourd’hui, le temps n’est plus aux palabres ni aux polémiques stériles. Il nous faut travailler à consolider l'unité dans nos rangs, en essayant de convaincre ceux qui, tentés par des échappées solitaires, leur faire comprendre que ce qui a jusqu'ici fait la force de notre coalition c’est son unité : travaillons à faire revenir tout le monde au bercail».



Selon le responsable politique du Parti Alliance pour la République (Apr) de Mbao, Abdoulaye Daouda Diallo a montré la voie, en faisant, selon lui, un «énorme sacrifice» pour, précise-t-il, étouffer son ambition personnelle et se mettre à la disposition du collectif Bby.



«J'invite les autres frères à faire de même pour donner plus de chance à notre camp et maintenir la flamme de l'espoir, le «Yakar». Pour ce faire, tout ce qu’il faut faire, c’est d’aller sur le terrain, le candidat Amadou Bâ en premier, et travailler à la mobilisation des troupes. »



« Dans cette optique, il doit ratisser large, il doit prendre contact avec les gens qui sont sur le terrain dans les communes, les départements et les régions du Sénégal, où il y a des responsables de l’Apr et de notre coalition, comme nous qui sommes sur le terrain depuis longtemps, au contact des populations et surtout avec la jeunesse. », Ajoute-il



« Aujourd’hui, Amadou Bâ, notre candidat a le devoir de se rapprocher de ces personnes pour véritablement organiser la coalition et les militants, afin d’arriver à une victoire éclatante dès le 1er tour à l’élection présidentielle du 25 février 2024.Il n’y a plus de temps à perdre. Occupons le terrain derrière le soutien et l’accompagnement du Président Macky Sall. Restons mobilisés», a souligné Dr Alioune Diop.

