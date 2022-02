Dr Annette Seck Ndiaye, 1ière femme présidente du Conseil Départemental de Sédhiou : les besoins fonctionnels au cœur de ses priorités L’histoire politique de la Casamance naturelle ajoute désormais aux archives l’élection de Dr Annette Seck Ndiaye comme première femme du Sud du Sénégal à diriger un Conseil départemental. C’est celui de Sédhiou pour laquelle elle a été élue, le 23 janvier dernier. Elle a été installée, mardi 8 février, dans ses nouvelles fonctions, sous l’autorité de Mme le préfet de Sédhiou. La toute nouvelle présidente ne perd plus de temps puisqu’elle compte s’attaquer, sans délai, aux maux dont souffre le département de Sédhiou.

Elle était la tête de liste départementale de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar de Sédhiou et les populations ont porté leur confiance en elle, pour hisser cette collectivité territoriale du Pakao sur les cimes de l’émergence.



Dr Annette Seck Ndiaye qui a été officiellement installée par Mme le préfet de Sédhiou, Ngoné Cissé, dans ses nouvelles fonctions, engage toutes les forces vives de Sédhiou pour donner corps à ce pari du mieux-être.



«Les défis sont nombreux, mais je compte les relever avec l’ensemble des conseillers et les forces vives de Sédhiou. J’ai lancé un appel à l’endroit des conseillers afin qu’on puisse se mettre très rapidement au travail parce que les attentes sont nombreuses. Ce sont les besoins sociaux de base, en termes de couverture d’électricité, l’accès à l’eau potable, à l’éducation, à la qualité de soinsde santé et en termes d’employabilité des jeunes», dit-elle.



Ce tout nouveau bureau se compose de trois (3) adjoints. Le poste de premier vice-président a été convoité par Ousmane Diaïté, Abdoulaye Coly et Malamine Diatta. Il sera finalement occupé par Ousmane Diaïté, 1er vice-président élu à la suite du 2e tour face à Abdoulaye Coly.



La deuxième vice-présidence est assurée par Mme Mame Balla Kébé suivie d’El Hadji Abdoulaye Souané. Mme Fatoumata Gassama passe 1ère secrétaire élue suivie de Kani Balla Doumbouya 2e secrétaire élu du Conseil départemental de Sédhiou. L’émotion était grande et forte chez certains proches de la présidente Annette Seck Ndiaye qui, à son tour, finit par craquer sous la charge d’une immense confiance portée sur ses frêles épaules d’une femme élue pour la première fois à cette instance territoriale en Casamance

