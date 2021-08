Dr. Babacar Diop: "Bon que les Khalifes généraux et les clergés refusent de s'associer à l'Etat..." Dr. Babacar Diop du FDS/ Les Guelwaars a salué la déclaration du Khalife qui, dit-il, est dans son rôle. « Les Khalifes généraux perpétuent la mission prophétique, qui est une mission critique, qui est une mission libératrice et qui est aussi une mission de justice, de paix, de liberté, de dignité. Les Khalifes généraux sont les gardiens de la paix et la paix est importante, elle est fondamentale, a-t-il dit dans l'émission du "Jury du Dimanche".

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Août 2021 à 06:25 | | 0 commentaire(s)|

" Sans la paix, il n’y aura pas de développement et le développement même a pour finalité de consolider la paix. J’ai trouvé plaisir à l’écouter. Et c’est bon que les Khalifes généraux, les clergés et autres refusent de s’associer à l’Etat, pour maintenir cette capacité critique pour qu’à chaque fois qu’il est nécessaire, rappeler les principes », a-t-il poursuivi.



« Ce qui n’honore pas la société, c’est une classe politique, une caste politique qui s’enrichit. Des gens qui deviennent milliardaires, des gens qui ont mis en place un Etat prédateur fondé sur le clientélisme, sur la dilapidation. C’est l’extrême violence que le peuple subit et c’est cette extrême violence qu’il faudrait dénoncer ", a rappelé Dr. Babacar Diop.

