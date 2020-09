Dr. Babacar Diop: « Le dialogue politique est un ramassis de c... politiciennes»

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Septembre 2020

Le débat sur le dialogue national n’est qu’une mascarade. C’est du moins l’avis du Dr. Babacar Diop. D'aprés L'Asnews, juste après sa sortie de l’Ofbac où il a été entendu, le leader du mouvement Forces démocratiques du Sénégal (Fds) estime que cette initiative n’est pas une priorité pour les Sénégalais. « Ce soit disant dialogue que nous avons au Sénégal est un ramassis de conneries politiciennes contre le peuple. Il n’apporte de valeur ajoutée ni aux Sénégalais ni à la démocratie sénégalaise », a fait savoir le Dr. Diop.



Interpellé sur la question du chef de l’opposition, le leader de FDS affirme que ce débat est inopportun. « Nous dénonçons ce débat malsain et enfantin à la limite. Si vous faites le profil de ceux qui entretiennent ce dialogue au sein de l’opposition, vous verrez devant vous un quarteron d’anciens candidats en pleine désillusion », martèle-t-il. A l’en croire, ces derniers qui tentent d'entretenir la polémique, n’ont aucunement la légitimité que sur le seul fait qu’ils ont déposé un dossier de candidature auprès du Conseil constitutionnel.



Dr. Babacar Diop se dit persuadé que la priorité doit être la relance des activités économiques et sortir de la crise sanitaire. « Aujourd’hui, au moment où le peuple est inquiet à cause de la maladie qui s’est installée dans le pays, au moment où les entreprises risquent de fermer, comment pouvez-vous accepter qu’on ait une nouvelle institution budgétivore qu’on veuille donner à une partie de l’opposition, c’est insensé », soutient Babacar Diop.





