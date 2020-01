Dr Babacar Diop : « Si Guy Marius Sagna et les autres ne sont pas libérés… » Le Dr Babacar Diop a dressé un message clair aux autorités pour la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. Venu prendre part à la manifestation du collectif Nio Lank, hier, le professeur a déclaré que si Guy Marius et ses deux autres camarades encore maintenus en prison ne sont pas libérés, « nous irons jusque dans les prisons pour libérer les otages politiques la prochaine fois », a-t-il lancé.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Janvier 2020 à 08:39

Arrêté en même temps que Guy Marius Sagna et 6 autres personnes, après leur première marche du 29 novembre dernier, Babacar Diop et 4 autres détenus avaient été libérés depuis. Le leader du FDS a porté plainte contre 4 gardes pénitentiaires qu’il accuse de l’avoir agressé lors de son séjour à Reubeus.

