Dr Babacar Diop brutalisé : Seydi Gassama hausse le ton

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Décembre 2019 à 17:19

Le docteur en philosophie, Babacar Diop, dit avoir passé un mauvais quart d'heure à la prison de Rebeuss, avant sa libération. C’est ainsi que Seydi Gassama, après avoir fustigé cet acte, encourage le professeur au Département de philosophie à porter plainte contre ses bourreaux et exige aussi que le procureur ouvre une enquête pour que les coupables soient sévèrement punis.



«Le rôle de l'Administration pénitentiaire, c'est de garder des personnes, mais pas de les brutaliser et porter atteinte à leur dignité avec des injures ou de leur infliger un mauvais traitement. Nous exigeons qu’une enquête administrative interne soit menée. Nous attendons de la hiérarchie du colonel Bocandé qu’elle fasse clairement savoir à ses éléments que les actes de brutalité ne sont pas autorisés’’.

