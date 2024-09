Dr. Babacar Niang «Suma»: Un médecin du peuple réclamé à l’Assemblée nationale

Aujourd’hui, le peuple sénégalais va sans doute sortir les chapelets pour que cette 14e piètre législature finissante, soit enterrée par un décret de dissolution. Et que la prochaine 15e législature ait comme députés, de dignes élus de la trempe de Dr. Babacar Niang, médecin-chef et propriétaire de la clinique « Suma-Assistance ». Gardé à vue, persécuté et harcelé par l’ancien régime du Président Macky Sall, Dr. Babacar Niang surnommé « médecin du peuple », n’a jamais plié ni failli à sa mission citoyenne.



Pour ce faire, il s’était transformé en lanceur d’alerte pour dénoncer les dérives autoritaires et dictatoriales du Président Macky Sall et signaler des faits portant gravement atteinte à l’intérêt général. Et surtout, la persécution et la traque policière contre les malades et blessés de Pastef, jusque dans sa clinique sise Sacré-Cœur/Keur Gorgui. Aussi bien sous le régime d’Abdoulaye Wade que sous l’ère Macky Sall, Dr. Niang a toujours prouvé qu’il reste et demeure le médecin du peuple, en portant secours gratuitement aux citoyens blessés lors des manifestations de masse. Avec un médecin du peuple élu à l’Assemblée nationale, le slogan « Santé pour tous » pourra devenir une réalité, rapporte "Le Témoin".