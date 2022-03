Dr. Cheikh Guèye, SG du CUDIS sur la sortie de l’imam Lamine Sall : «Le vivre ensemble sénégalais est capable de résister à ces vents contraires» Les propos du prêcheur Lamine Sall à l’encontre de la communauté chrétienne, continuent de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Mais pour le chercheur et prospectiviste à Enda et non moins secrétaire général du Cadre Unitaire de l’Islam (Cudis), Dr. Cheikh Guèye, le Sénégal est plus solide que ces ‘’dérapages‘’. A l’en croire, le vivre ensemble sénégalais est capable de résister à ces vents contraires.



Les propos du prêcheur Lamine Sall ont provoqué l’ire de la communauté chrétienne et de plusieurs musulmans du Sénégal. Pour une bonne partie de l’opinion, ses déclarations sapent les fondements de la tolérance au Sénégal, réputé être un pays de paix et ‘’vacciné ‘’ à ces genres de problèmes. Mais, force est constater que le pays est enclin ces dernières années, à ces genres de ‘’dérapages‘’ sur les réseaux sociaux et sur certains médias.



Toutefois, malgré ces velléités identitaires, le secrétaire général du Cudis, Dr. Cheikh Guèye reste optimiste quant à la résilience du vivre ensemble sénégalais. Pour le prospectiviste en effet, le vivre ensemble sénégalais est beaucoup plus solide. « Et il est capable de résister à des vents contraires », souligne-t-il, avant d’indiquer que dans le cadre de leur organisation qui œuvre pour la paix, ils sont en train de chercher des solutions pour une issue heureuse à cette crise qui secoue le pays.



Toutefois, il souligne que ce ne sera pas la dernière fois qu’on connaîtra les dérapages et les dérives de ce type dans les grands medias comme dans les réseaux sociaux. « C’est notre société actuelle qui est comme ça », renchérit-il. Mais insiste-t-il, les fondements du vivre ensemble sont plus solides et résisteront à cet événement malheureux comme ils ont résisté à d’autres avant.



« Au Sénégal, il ne s’agit pas de dialogue islamo-chrétien ou de tolérance interreligieuse, mais d’une harmonie et d’une fraternité entre musulmans et chrétiens, construites pendant des siècles dans nos familles, nos quartiers et nos villages, par les mariages interconfessionnels et le métissage, dans les interactions entre autorités religieuses et avec les autorités politiques ’’, soutient le géographe. Invitant cordialement dans la foulée, la communauté chrétienne à pardonner, renseigne "L'As".

