Dr Cheikh Omar Diagne en détention : Guy Marius et cie menacent de tenir leur prochaine manif devant la prison de Rebeuss Les membres de la société civile dont le mouvement Frapp France dégage et Y en Marre ont tenu, samedi dernier, un sit-in pour exiger la libération de Cheikh Omar Diagne. Jugeant arbitraire l’arrestation de ce dernier, Guy Marius Sagna et ses camarades menacent de tenir leur prochaine manifestation devant la Maison d’arrêt et de correction de rebeuss si Cheikh Omar Diagne n’est pas libéré dans les plus brefs délais.

Ils étaient presque une centaine de personnes à se retrouver samedi dernier à la place de l’Obélisque pour exiger la libération «immédiate et sans condition» de camarade, Dr Cheikh Omar Diagne, placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet, suite à une plainte du député, Me Djibril War, pour menaces, injures publiques, diffamation et insultes via un système informatique.



Lors de cette manifestation initiée par la société civile, les contestataires ont accusé le Président Macky Sall et son régime d’être derrière «cette machination judiciaire». «Le seul tort de Dr Cheikh Omar Diagne est d’avoir dit non à l’homosexualité. C’est une position qui, sans doute, dérange le régime en place. Mais, c’est une injustice que nous ne laisserons pas passer », clame l’activiste Daouda Guèye.



Pour lui, cette arrestation est une manière d’intimider certains Sénégalais dans leur combat contre la promotion de l’agenda de l’homosexualité au Sénégal.



«Aujourd’hui, même son salaire a été suspendu pour juste le faire reculer dans cette lutte. Et on se demande qui sera la prochaine victime. C’est pourquoi, nous ne devons plus rester les bras croisés et il faut que chacun de nous prenne ses propres responsabilités», tonne-t-il.





Pour sa part, le leader de Frapp France dégage, Guy Marius Sagna, estime que ses camarades doivent aller beaucoup plus loin dans leur combat. «Adji Sarr et sa bande ne sont pas plus Sénégalais que nous. Avant-hier, elles ont tenu leur rassemblement devant le tribunal de Dakar sans aucune autorisation. Donc si Cheikh Omar Diagne n’est pas libéré, d’ici lundi ou mardi, nous tiendrons notre prochaine manifestation devant la prison de Rebeuss. Mais si on la tient à l’Obélisque, je ne viendrai pas, c’est ma conviction personnelle», martèle Guy Marius devant un public acquis à sa cause.



Il invite les Sénégalais à plus de détermination pour faire face à la dictature de l’actuel régime. «Cheikh Omar Diagne est un détenu d’opinion et c’est injuste. C’est la raison pour laquelle, nous devons nous battre sur le terrain, car ce régime ne connaît que le rapport de forces. Et cette force, nous devons la montrer lors de notre prochaine manifestation devant la prison de Rebeuss», tonne le célèbre l’activiste avant de dénoncer la justice à double vitesse.



«Samuel Sarr est accusé d’avoir volé 2 milliards à Cheikh Amar et il a bénéficié d’un contrôle judiciaire. Au même moment, Cheikh Omar Diagne, accusé d’injures publiques, est envoyé en prison. C’est quoi cette justice ?» s’indigne-t-il.



Selon Thiaat du Mouvement Y en a marre, les Sénégalais ne doivent pas accepter que Cheikh Omar Diagne passe la Korité en prison.



«C’est un échec que Cheikh Omar Diagne Diagne passe le reste du mois de ramadan en prison, car tant qu’il est là-bas, cela montre que les homosexuels sont plus forts que nous et on peut s’attendre à ce qu’ils déroulent leur agenda dans notre pays. Par conséquent, nous devrons le faire sortir à tout prix», tranche Thiaat.

