Dr Corine Tchania - "Pourquoi le TER si on a 100 lits de réanimation pour 16 millions d'habitants" Médecin généraliste urgentiste, Dr Corine Tchania met les pieds dans le plat et juge défaillante la stratégie de lutte contre le Coronavirus : « Ça ne sert à rien de construire un TER, si tes lits de réanimation sont au nombre de 100 pour 16 millions d’habitants ».

Pour l’urgentiste, « en réalité, il y a 10 à 20 fois plus de personnes infectées. Et probablement un peu plus de décès dû à la Covid 19 (les décès à domicile ne sont pas comptabilisés, le test PCR post mortem ne se fait plus) ».



Dr Corine Tchania est formelle. « Le virus est déjà bien installé dans les maisons, les bureaux, les usines, les supermarchés…..» et les chiffres donnés par les services du ministère de la santé sont loin de refléter la réalité. «Ces chiffres sont sous-estimés c’est évident. “Tu testes, tu trouves. Tu ne testes pas tu ne trouves pas”. À mon avis, le nombre de cas graves et de décès Covid sont les chiffres les plus pertinents dans la surveillance de la gravité de la maladie.



Absence de priorité



La spécialiste fustige l’absence du sens des priorités des autorités. « L’autre priorité serait de construire des centres médico-sociaux dédiés aux personnes du 3ème âge. Vous allez me dire que l’État n’a pas les moyens. Et je vous répondrai que tout est question de priorité. Ça ne sert à rien d’avoir le pétrole si on ne peut pas soigner les gens.



Ça ne sert à rien de construire un TER, si tes lits de réanimation sont au nombre de 100 pour 16 millions d’habitants et si ton centre de traitement pour les brûlés n’existe pas. Aujourd’hui, il est indéniable que le domaine de la santé est prioritaire. Donc, trouvons les moyens et utilisons-les en toute transparence », insiste –t-elle.



