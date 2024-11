Dr Daouda Ndour met en lumière les limites du lait artificiel comparé aux bienfaits du lait maternel

Le Dr Daouda Ndour, pédiatre et néonatologiste, a souligné l'importance de l'allaitement précoce chez les nouveau-nés, lors d’un atelier de formation sur la nutrition infantile destiné aux journalistes. Selon lui, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les études recommandent de donner le sein dans l’heure qui suit la naissance.



Les conséquences de l’allaitement tardif



"Retarder l’allaitement peut entraîner des hypoglycémies, un manque de sucre dans le sang, qui peut être très grave pour l’enfant, voire fatal. De plus, cela retarde le démarrage de la lactation, ce qui peut compromettre la production de lait chez la mère", a expliqué Dr Ndour.



Les bienfaits de l’allaitement précoce



Lorsqu’un bébé est allaité dès la première heure, il bénéficie non seulement des sucres et nutriments essentiels, mais également du colostrum, riche en anticorps, qui renforce son système immunitaire et le protège des infections.



Les limites du lait artificiel



Dr Ndour a mis en garde contre l’utilisation du lait artificiel : "Contrairement au lait maternel, il ne contient pas d’anticorps, d’enzymes ou d’hormones de croissance, éléments bioactifs indispensables au développement du bébé. De plus, l’allaitement renforce les liens affectifs entre la mère et l’enfant, des liens cruciaux pour le développement futur de l’enfant."



Promouvoir l’allaitement exclusif



Pour améliorer les taux d’allaitement exclusif, Dr Ndour recommande une sensibilisation accrue : "Il faut intensifier la communication sur les bienfaits de l’allaitement maternel, notamment lors des consultations prénatales, qui constituent une excellente opportunité pour éduquer les futures mères."