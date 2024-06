Dr Khadim Mbacké sur les propos du ministre Cheikh Oumar Diagne : Moustapha Diakhaté a tord et il doit se repentir… Invité de FafaTv, Dr Khadim Mbacké a été interpellé sur divers sujets dont les propos du ministre Cheikh Oumar Diagne. Rappelant le contexte, Bamba Ndiaye le journaliste est revenu sur cette sortie à polémique suggérant la construction d’une mosquée à l’intérieur du pays présidentiel. Parmi ces vives réactions contre sa proposition Moustapha Diakhate avait même exigé qu’il soit demis de sa fonction de ministre conseiller.

Mais pour Dr Khadim Mbacké ce dernier a tord et il doit se repentir. Pourquoi ? On écoute ses arguments sur cette question…



Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juin 2024 à 18:03 | | 0 commentaire(s)|



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook