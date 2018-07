Dr Mamadou Dieng, Medecin-chef à Touba : « Nous avons plus de 7000 à 8000 cas de diarrhée dans le trimestre »

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Juillet 2018

« Il nous arrive de recevoir des malades qui présentent des cas de diarrhée du fait de la consommation d’une eau de boisson altérée du point de vue de sa qualité.



Selon les chiffres de nos services, la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans est la première affection. Nous avons plus de 7 000 à 8 000 cas de diarrhée dans le trimestre. C’est énorme par rapport à la norme. Normalement, on ne devait pas avoir de cas de diarrhée mais dans certains quartiers, des problèmes d’accès à l’eau font que très souvent, il y a des cas de diarrhée. A l’origine, l’eau des forages est potable mais c’est au moment de la stocker ou de la consommer, que la qualité s’altère avec la manipulation de mains souillées ».





L'Observateur

