Dr Medoune Ndiaye se prononce face à la pleine prise de conscience des Sénégalais Très chers compatriotes, Avant tout, je voudrais m’incliner devant la mémoire des disparus lors de la manifestation du 17 juin 2022. Je présente mes condoléances les plus attristées à leurs familles respectives et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés.

Pour la suite, je vous remercie du fond du cœur pour votre maturité dont vous avez fait montre lors de cette journée.



C’est donc avec une très grande satisfaction que je me penche sur cette feuille pour vous adresser toutes mes félicitations. En effet, comme le dit l’ adage:«telest pris qui croyait prendre».



La coalition YAW et ses alliés viennent de l’apprendre à leurs dépens. Ce vendredi 17 juin 2022, alors qu’ils s’attendaient à une foule immense, ils se sont rendus compte que la marche non autorisée à laquelle ils avaient convié les sénégalais ,a lamentablement échoué. De ce point de vue, je voudrais ici et maintenant rendre un hommage mérité à nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui , de mains de maître, ont plombé les ailes de ce groupuscule qui voulait prendre le peuple en otage pour leurs propres et égoïstes intérêts.



Après ces forces de défense et de sécurité, j’applaudis des deux mains face à la prise de conscience constatée chez la plupart des jeunes qui ont compris maintenant le jeu de ces manipulateurs qui se victimisent au lieu de reconnaître qu’ils ont été lésés par eux mêmes du fait de leurs propres turpitudes. C’est vrai que pour eux, c’est une pilule amère difficile à digérer du fait de leur irresponsabilité et de leur malhonnêteté intellectuelle.



Leur leader, qui n’en est pas un :Ousmane Sonko pour ne pas le nommer, avait même reconnu dans un post que ceux qui avaient confectionné leur liste avaient fait des erreurs très graves qui entraîneraient l’invalidation de leur liste. Alors pourquoi ce virage à 180º faisant croire que le Conseil Constitutionnel a été partial; quelle mauvaise foi! C’est vrai que ce monsieur , manipulateur hors pair, veut se jouer de la conscience des sénégalais pour crier au hold-up.



Comment comprendre que ces irresponsables , antirépublicains antidémocrates veulent mettre la pression sur l’état en disant que sans leur liste , il n’yaura pas d’ élections législatives. Quel mensonge grossier. Eux-mêmes le savent mieux que quiconque. Ils font de la surenchère politique mais cela ne passera pas et force restera à loi car nous sommes dans un état de droit.



Il ne saurait avoir de compromission à ce sujet. L’état doit être ferme pour ne pas céder au chantage.

Dans ce registre, je fustige l’attitude de certains leaders d’opinions qui demandent à ce que les élections soient différées ou reportées. Parmi eux ,je citerai Mr Alioune Tine qui joue cette musique mais celle -ci sonne comme une cacophonie surtout pour ce qu’il prétend être. Je suis profondément déçu par son attitude, il est descendu trop bas. Pourtant combien de fois on l’a entendu prôner le respect du calendrier électoral à date échue; s’il est amnésique, nous ne le sommes pas.



C’est seulement au Sénégal que l’on voit ces soit disant donneurs de leçons faire des virages à 180º selon leur gré mais beaucoup d’entre eux vont se faire découvrir au grand jour quand leurs masques tomberont.



Il y’en a dans beaucoup de domaines : des prêcheurs, journalistes ,analystes, chroniqueurs et j’en passe.



Ousmane Sonko et sa clique doivent savoir à l’évidence qu’ils ne pourront jamais mettre ce pays à feu et à sang du fait de leurs propres désidératas. Je peine à en croire mes yeux quand je vois d’anciens “responsables” politiques en perte de vitesse s’accroupir devant Sonko Ousmane pour se faire une place dans le landerneau politique toute honte bue.



J’en veux pour preuve un khalife devnu par la force des choses un valet au service du plus grand manipulateur sur terre. Il ya aussi une dame qui crie sur tous les toits pour essayer de défendre l’indéfendable., évidemment la liste n’est pas exhaustive.

J’ose espérer qu’avec leur débâcle d’hier, ils sauront raison garder sinon ils vont devenir de plus en plus ridicules.



Ce qui est plus marrant dans tout cela, au lieu de faire preuve d’honnêteté, de grandeur, ils pointent du doigt à chaque fois son Excellence MR Macky Sall qui, comme tout le monde le lui reconnaît, est dans le temps de l’action faisant sien l’adage qui dit : «le silence est d’or, la parole est d’argent».Félicitations Monsieur le Président, la grande majorité des sénégalais est avec vous ,en tout cas, celle consciente au vu de toutes vos réalisations.



Monsieur le Président, sans exagérer, vous êtes une chance pour le Sénégal et même pour l’Afrique , un don de DIEU et comme le dit l’adage: «il vaut mieux embraser ou attiser un feu allumé par le TRÈS HAUT que de vouloir l’éteindre».

À bon entendeur salut!

Dr Medoune Ndiaye

Coordonnateur DSE Cap-Vert

Président de l’Association des Sénégalais Résidents à Sal(A.S.R.S)

Membre de la VAR Républicaine



