Dr Mohamed Diallo, Naataangué Askan Wi : "Nous devons former les meilleurs médecins de l'Afrique, de même que les meilleurs hôpitaux au Sénégal"

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Juillet 2022 à 11:55

L'intelligence et la compétence de nos enfants seront égales ou supérieures à celles des grandes puissances et notre pays le Sénégal sera une nouvelle terre d'opportunités, une terre de toutes les possibilités, mettant un frein définitif aux rêves d'Europe ou des Amériques passant par la mer ou la traversée macabre du désert où jonchent déjà beaucoup de corps de nos jeunes espoirs aux rêves brisés, fait savoir Dr Mohamed Diallo, président de la coalition Naataangué Askan Wi.



D'après lui, il est temps de faire du Sénégal un monde de savoir, un acteur de la technologie et de l'innovation pour tous les enfants africains et du monde qui désirent apprendre chez nous ou grandir et réussir paisiblement chez nous.



"Le Sénégal sera non seulement au rendez-vous du savoir des civilisations mais aussi des sciences, des technologies et de toutes les cultures qui domineront le monde de demain. Aujourd'hui, nous devons prioriser l'éducation, la formation l’autosuffisance alimentaire qui doit être réalisée par des sénégalais. Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance", dira t-il.



Ndèye Fatou Kébé