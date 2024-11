Dr Mohamed Diallo dévoile les raisons de sa plainte contre l'ex-ministre Birima Mangara

Birima Mangara a été convoqué, ce vendredi, à la brigade de gendarmerie de Faidherbe. Mais, l’ex ministre du Budget n’a pas déféré à la convocation. Le Dr Mohamed Diallo, de la coalition pôle alternatives troisième voie «Kiray yak naatangué», qui a déposé une plainte contre lui, parle de tentative d’escroquerie, renseigne iGFM .



«Tout au long du processus électoral j’ai dû prendre en charge les frais de la campagne. Monsieur Mangara tête de liste de notre formation politique m’avait remis un terrain de deux hectares situé à Sébikhotane, morcelé du Tf 20374 lot 15 et le lot numéro 16.



Après vérification, le terrain a été hypothéqué au niveau de la banque de Dakar depuis 2022 et monsieur Mangara a reçu la somme de 210 millions. J’ai discuté avec mes avocats qui m’ont conseillé de déposer une plainte auprès du procureur. J’ai été convoqué le lundi passé et je suis allé y déférer avec mes conseillers.



Je le poursuis pour abus de confiance, escroquerie par rapport à toutes les dépenses que j’ai eu à faire lors de la campagne électorale et la pré-campagne.»