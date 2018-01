Dr Mor Ngom : « La CMU est un mécanisme équitable et solidaire permettant d’avoir les soins sans se ruiner »

Mbour-Dr Mor Ngom, le Directeur de la Planification, des Études du Suivi et de l’Évaluation (DPESE) estime que « la Couverture Maladie Universelle (CMU) est un mécanisme équitable et solidaire permettant d’avoir tous les soins sans se ruiner », comme le préconisent la résolution des Nations Unies avec la Couverture Sanitaire Universelle. Le docteur Ngom présentait un exposé sur la présentation du programme de CMU : Axes stratégiques, orientations et perspectives ce matin à Saly dans le cadre de atelier de partage avec les journalistes sur les enjeux et orientations de la CMU



« La CMU est un mécanisme équitable et solidaire permettant d’avoir tous les soins sans se ruiner. Les Nations Unies ont même avancé l’idée de la couverture sanitaire universelle. C’est vraiment une réduction de la participation aux coûts et aux frais pour les bénéficiaires. Par exemple avec la dialyse pour l’insuffisance rénale, même avec un salaire de 2 millions FCFA, le patient aurait des problèmes, car payer même 600.000 FCFA par semaine, ce n’est pas évident.», a déclaré le Docteur Mor Ngom.



Comparativement, le Directeur de la Planification, des Études du Suivi et de l’Évaluation (DPESE) a aussi évoqué le cas du Japon et Ghana. « Des pays comme le Japon ont mis presque 50 ans pour parfaire leur Couverture Maladie universelle. Nous au Sénégal on a été trop ambitieux, mais nous sommes dans une belle perspective et une bonne orientation stratégique », a ajouté Dr Ngom.



Dr Mor Ngom est médecin de formation, spécialiste en santé publique qui a démarré sa carrière professionnelle dans l’administration sénégalaise, d’abord comme Médecin-chef de district à Sokone et Gossas, avant d’occuper le poste de Médecin-chef des Grandes Endémies de Louga.



Il rejoint les ONG à la fin de l’année 1999, occupant successivement les fonctions de Coordonnateur-adjoint du Projet de lutte contre le SIDA au Centre de Coopération Internationale en Santé et Développement, de Coordonnateur des Programmes de Santé de l’Ong Africare et, enfin, de Directeur Régional chez Amref Health Africa.



Le Dr Mor Ngom est le Directeur de la Planification, des Études, du Suivi et de l’Évaluation de l’Agence de la Couverture Maladie Universelle depuis le mois d’octobre 2015.



Rappelons que la Couverture Maladie Universelle (CMU) offre la possibilité aux personnes les plus démunies de bénéficier d’une couverture du risque maladie. Cette initiative permet, en effet, aux personnes ayant souvent de faibles revenus (monde rural et secteur informel), d’être affiliées à un régime d’assurance maladie et de bénéficier des mêmes soins que les personnes affiliées aux autres régimes de sécurité sociale que sont les imputations budgétaires et les Instituts de Prévoyance Maladie (IPM).



Pour les Missions et attributions de l’Agence de la CMU, l’Agence de la CMU assurer la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la Couverture Maladie Universelle. Elle assure la tutelle des régimes de la Couverture Maladie Universelle, à l’exclusion de ceux relevant de l’assurance maladie obligatoire des travailleurs salariés et a en charge l’encadrement technique des organismes de prévoyance qui les constituent.



Aussi, l’Agence de la CMU assure la promotion des mutuelles de santé et autres mutuelles sociales dans le cadre de l’extension de la couverture du risque maladie au secteur informel et au monde rural.

