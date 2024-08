Dr Yoro Dia, ancien Ministre : « Après le gangstérisme politique dans l’opposition comme Hitler… le Premier Ousmane Sonko veut gouverner par la peur comme Charles Taylor »

Dr Yoro Dia, ancien Ministre, porte-parole de la présidence de la République tacle le Premier Ministre Ousmane Sonko, suite à sa sortie d’hier, face aux leaders de son parti. Le politologue estime qu’après l’alternance, le temps est au « thioki » contre le sous-emploi, le désespoir illimix des jeunes et surtout au sauvetage de l’économie, mise dans le coma.



Ainsi, il constate qu’après le gangstérisme politique dans l’opposition comme Hitler… le Premier Ousmane Sonko veut gouverner par la peur comme Charles Taylor.



Mais, le pays, retient-il, veut un premier bâtisseur et non gladiateur. « Quand un clown aménage dans un palais, il ne devient pas roi, le palais devient un « cirque » comme la Rome de Neron avec une irresponsabilité illimitée