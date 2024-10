Dr. Yoro Dia, ancien Ministre : « Depuis l’irruption du Pastef, le Sénégal n’exporte plus que de la vulgarité et de la brutalité » Dr. Yoro Dia, ancien Ministre porte-parole de la Présidence, regrette que depuis l’irruption du Pastef, le Sénégal qui éblouissait le monde par l’élégance et la courtoisie, n’exporte plus que de la vulgarité et de la brutalité. Ainsi, il considère que le comportement de cette dame envers le Président Macky Sall, est le symbole du Sénégal dégénéré qu’incarne Pastef. « Non à la négation du Sénégal », dit-il.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2024 à 02:37 | | 1 commentaire(s)|





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook