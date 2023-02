Dr. Yoro Dia élevé à la dignité de Chevalier de l’Ordre national du Mérite par la France

La procédure a été enclenchée depuis deux ans, mais elle n’a été officialisée qu’avant-hier, à la Résidence de l’ambassade de France au Sénégal. Dr. Yoro Dia, ministre, coordonnateur de la Communication Présidentielle, a été élevé à la dignité de Chevalier de l’Ordre national du Mérite, pour service rendu à la France, informe "L'As".



Pour la petite histoire, il est diplôme de Sciences et de l’Ena, après bien sûr un passage au Cesti. Avant-hier donc, devant un parterre d’invités composés de ses amis, de son collègue Karim Fofana et de sa famille, l’ambassadeur Philippe Lalliot entouré de ses collaborateurs, est revenu sur les qualités intellectuelles et humaines du «disciple de Napoléon», qui a rendu beaucoup de services à la France, en conseillant certaines de ses entreprises, mais aussi, à travers ses analyses avisées de l’actualité politique africaine.



L’ambassadeur Philippe Lalliot lui a remis la décoration et y adjoignant un vibrant hommage.