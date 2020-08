Drame Linguère : un éleveur écorné mortellement par sa vache qu’il tentait de sortir d’un marigot Tristesse et consternation sont les sentiments les mieux partagés à Boulel Diadi, une localité, située dans la commune de Dodji, dans le département de Linguère. Un octogénaire répondant au nom de Samba Dagno Sow a perdu la vie, avant-hier, de façon tragique. C’est en effet en voulant sauver l’une de ses vaches, embourbée dans un marigot suite aux fortes pluies qui se sont abattues la semaine dernière dans le Djoloff, qu’il a été tué.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Août 2020 à 13:19 | | 0 commentaire(s)|

D’après les informations, recueillies auprès des villageois, le vieil homme et son épouse étaient partis, mardi, peu avant le crépuscule, au marigot du village pour sortir leurs 04 vaches embourbées.



Après plusieurs minutes de manœuvre, le couple a réussi à sortir les 03 vaches. Il restait alors plus qu’une seule vache dans la boue et elle refusait toujours de sortir de l’eau. Car se trouvant seule au milieu du marigot.



Alors, sans hésiter, le vieil homme s’est jeté dans l’eau boueuse pour s’agripper aux cornes de l’animal. Aussitôt devenue très agressive, la vache lui a donné un violent coup de corne qui lui a sectionné la carotide. Le sang a giclé de son cou tranché par la corne.



Le vieil homme qui gisait dans une mare de sang a succombé à ses blessures, avant même l’arrivée des villageois, alertés par les cris de détresse de son épouse.



Sa dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital Magatte Lo de Linguère par les sapeurs-pompiers. Samba Dagno Sow, qui était l’un des plus riches éleveurs de la zone, laisse derrière lui 02 femmes éplorées

Vox Populi



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos