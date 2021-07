Drame Maritime : Des carcasses de tortues et de dauphins échouent sur la grande côte Depuis plus d’une semaine, des carcasses de dauphins, de tortues et de gros poissons échouent sur la grande côte, entre Kayar et Saint-Louis. À en croire Baye Diop, membre de l’Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, ces animaux sont en état de putréfaction, nous informe Tribune.

Les raisons de cette situation sont pour le moment inconnues. Et pour l’heure, la science émet des doutes sur l’utilisation d’explosifs en mer qui pourrait être à l’origine de ce drame.



Les pêcheurs ayant fait le constat ont tout de même lancé l’alerte auprès de l’administration et des défenseurs de l’environnement. Affaire à suivre.

