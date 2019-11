Drame à Bakel : Deux fillettes de 7 et 8 ans se noient dans un bassin de rétention Les bassins de rétention continuent de faire des victimes. Surtout du côté des enfants. Deux fillettes, Khardiata Diakhité et Penda Diarra, âgées respectivement de 7 et 8 ans, sont, en effet, mortes noyées dans un bassin de rétention, dans le village de Béréma, à Bakel, rapporte l’AS.

