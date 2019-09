Drame à Barkédji: Adama Niamel Sow tire sur son frère ivre

Adama Niamel Sow a tiré sur son frère Demba Sow avec son fusil. Il a été arrêté et déféré au parquet pour détention d’arme sans autorisation et coups et blessures volontaires. Ce, à la suite d’une plainte déposée par son frère muni d’un certificat médical, avec une incapacité de travail de plus de 90 jours.



D’après Vox Populi, le drame a eu lieu la semaine dernière à Barkedji dans le Djoloff. Demba Sow rentrait chaque soir à la maison, ivre, empêchant sa famille de dormir.



Et Adama Sow décida de lui infliger une sévère correction. Vers minuit, il entend son frère proférer des menaces et des injures.



Suite à une bagarre, il retourne à l’intérieur, prend son fusil et ouvre le feu sur son frère, le touchant au genou. Gravement blessé, la victime sera acheminée à l’hôpital où il a subi une opération.

