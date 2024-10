Drame à Benina Mari (Mbane) : Une mère de deux enfants retrouvée morte dans un puits

Le village de Benina Mari, dans la commune de Mbane, à Dagana, s’est réveillé vendredi dans la stupeur. La nommée Mayram Bâ, âgée d'une quarantaine d'années et mère de deux enfants, a été retrouvée morte dans un puits. Depuis près de deux ans, cette dame souffrait d'une déficience mentale et était sous la surveillance de sa mère.



En effet, dans la nuit du 17 octobre 2024, aux environs de 20 heures, échappant à la vigilance de ses proches, la victime aurait quitté la maison familiale. Intrigués par son absence, les voisins ont entrepris des recherches qui ont permis de retrouver ses sandales près d'un puits abandonné, à environ 100 mètres à l'est du village.



Aussitôt alertés, les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie de Richard-Toll ainsi que les sapeurs-pompiers, se sont rendus sur les lieux, pour repêcher le corps sans vie de la victime. Ce dernier a été acheminé à la morgue de l’hôpital.















LeSoleil_Digital