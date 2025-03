Drame à Cité Keur Gorgui : Trois ouvriers chutent du huitième étage et meurent sur le coup C’est une triste nouvelle qui tombe, avec la mort de trois ouvriers qui ont perdu la vie sur leur lieu de travail…



Rédigé par leral.net le Mardi 11 Mars 2025 à 18:39 | | 0 commentaire(s)|

Selon "sudquotidien.sn" qui relaie l’information, le drame vient de se produire à la Cité Keur Gorgui. Et d’après leur source, ces trois ouvriers ont trouvés la mort après une chute au huitième étage.



Les corps de ces trois victimes ont été récupérés par les sapeurs-pompiers. Nous y reviendrons avec plus de détails…



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook