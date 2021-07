Drame à Dalifort: Un couple et leur fille de 11 ans décèdent aprés l'effondrement d'une dalle

Trois personnes ont perdu la vie tôt ce matin à la cité Belvédère de Dalifort (Banlieue de Dakar), où une dalle s'est effondrée sur un couple et son enfant de 11 ans.



D'aprés des informations de la Rfm, reprises par Igfm, le drame s'est produit aux environs de 4h du matin. L'affaissement d'une dalle d'une maison menaçant ruine à causer la mort de 3 de ses occupants, un couple et leur fille.



Le voisinage était encore sous le choc, au moment où les sapeurs pompiers sortaient les corps sans vie des décombres.





