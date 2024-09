Drame à Djolof : Un jeune tué à la machette, son meurtrier avoue avoir voulu se venger

A. A. Ba, inculpé de meurtre, croupit en prison. L’histoire secoue le village de Some Damdé, dans le département de Linguère, rapporte L’Observateur, repris par Seneweb. « Dans la nuit du 10 au 11 septembre dernier, tous les habitants de cette partie du Djolof se sont retrouvés audit village où se tenait une cérémonie familiale. Naturellement, les jeunes du coin ont effectué le déplacement. Ainsi, après avoir passé une journée dans la ferveur et dans la joie, un incident est venu perturber cette belle am-biance. Aux environs de 21h, le nommé A. Ka qui rentrait tranquillement chez lui, a été surpris par derrière par [l’accusé]. Armé d’une machette, le jeune homme qui marchait dans la pénombre a porté un violent coup à [la victime]. »



Atteinte au cou, celle-ci s’affale et commence à se vider de son sang. A. Ka, admis aux urgences de l’hôpital régional Maguette Lô, succombera à ses blessures trois jours plus tard, « le 13 septembre dernier, aux environs de 16h ». Le présumé meurtrier en profite pour prendre la fuite.



Saisis par le père du défunt, les éléments de la Brigade de gendarmerie de Doddji lancent la chasse à l’homme. A. A. Ba sera très vite localisé au village de Dokoul et mis aux arrêts.



Face aux enquêteurs, il a déclaré que la victime « [l’] avait surpris en 2022 pour [lui] porter un coup de machette au dos » avant de poursuivre : « Il [A. Ka] m'avait humilié en public. Donc depuis, je ruminais ma colère. J'attendais le moment propice pour me venger. C'est ainsi que, cette nuit-là, alors qu'il marchait tranquillement, je l'ai surpris pour lui porter un coup de machette au cou.. »



Le mis en cause a tenté de se dédouaner, expliquant qu’il « ne voulait pas le tuer ». « Je voulais juste répondre au coup qu'il m'avait donné. Je demande pardon à ses parents », a-t-il appuyé. L’enquête bouclée, il a été déféré au Parquet de Louga.