Drame à Fissel - Un homme de 45 ans met fin à ses jours

Le réveil a été brutal ce dimanche pour les habitants de Fissel, commune située dans le département de Mbour.

Gote FAYE, féticheur du village âgé de 45 ans et père de 4 enfants résidant au quartier Lok Diakhou s’est suicidé très tôt ce dimanche, une affaire qui a mis plongée tout le village dans la tristesse et la consternation.

Les éléments de la gendarmerie de Thiadiaye et les secouristes étaient sur place pour évacuer le corps qui est présentement à l'hôpital de Mbour pour l'instant on ignore les raisons qui ont poussés Gote FAYE a mettre fin à ses jours.



Pour rappel ces cas de suicides sont très fréquents à Fissel



