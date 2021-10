Drame à Kandialou: Six morts dans l'explosion d'une mine anti-char C'est un vendredi noir qu'on a vécu à Kandialou, après la prière où une charrette a sauté sur une mine anti-char. Six personnes en sont mortes.

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Octobre 2021 à 06:27 | | 0 commentaire(s)|

Selon la Dépêche, c'est aux environs 14h30, après la prière du vendredi qu'une charrette qui transportait des fidèles a sauté sur une mine anti-char dans le village de Kandialou, situé dans la commune de Oulampane, en Casamance.



Ces fidèles avaient quitté le quartier Salabéno pour aller sacrifier à la prière du vendredi à Kafinké, un autre village de Kandialou.



Six personnes ont été tuées dans l'explosion. Ce qui ramène sur la table le problème de déminage de ces zones infestées et envahies par le Mfdc.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos