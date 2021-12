Drame à Khombole: L’autopsie révèle une fracture crânienne

L’affaire du drame à Khombole connait une nouvelle tournure. En effet, après autopsie, les résultats révèlent qu’il ne s’agit pas d’un suicide. Selon les résultats, Pape Samba serait décédé suite à une fracture crânienne et de deux côtes cassées, renseignent une source proche.



Pour le moment la même source révèle que la famille a reçu le corps et son inhumation est prévue aujourd'hui vendredi. Entre-temps, une enquête est ouverte sur cette affaire de meurtre. De ce fait il ne s’agit plus de suicide mais d’une affaire de meurtre, détaille "Rewmi".



La famille de Pape brise le silence et accuse la femme du défunt



L’événement malheureux qui s’est produit au quartier Hanène et Ngandiole, dans la commune de Khombole (Thiès), suite à une dispute entre un couple divorcé et qui a viré drame, prend une autre tournure. La famille de M. Samba (56 ans), l’ex-mari qui a planté dix coups de couteau à son ex-femme, brise le silence et revient sur les faits.



La famille précise que la fille n’a aucunement reçu 11 coups de couteau et affirme que c’est elle-même qui s’est blessée. Au moment où l’on parle, elle est chez elle et vaque à ses occupations. D’ailleurs, une personne ne peut pas survivre après 11 coups de couteau témoigne une de ses sœurs.