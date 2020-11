Drame à Kolda : Un véhicule fait marche arrière et écrase une vieille dame Tristesse et consternation au quartier Sinthiang Idrissa dans la commune de Kolda. Un véhicule sept places a coincé mortellement une femme sur un mur en faisant marche arrière. La victime est une femme âgée de plus de 90 ans selon le délégué du quartier où a eu lieu le drame.

Vendredi 13 Novembre 2020

Sinthiang Idrissa, quartier périphérique de la commune de Kolda, a vécu cette situation déplorable dans la tristesse et la désolation. Le véhicule, qui revenait d’un voyage, était là pour déposer un passager.



C’est après cela que le chauffeur, dans sa manipulation du véhicule afin de reprendre le bon chemin, a commis l’irréparable. Dans sa marche arrière, les cris des voisins pour alerter du danger et sauver la vieille, n’ont servi à rien. La nonagénaire est décédée avant d’être admise dans une structure sanitaire.



Selon le voisinage, elle prenait toujours et tranquillement de l’air devant la maison. Une maison de son fils qui vit à l’extérieur et qui a voulu que sa maman y vive avec sa famille.

Le corps sans vie déposé à la morgue, l’enterrement a eu lieu mercredi soir dans son village natal situé de l’autre côté de la frontière avec la Guinée-Bissau.



Une forte délégation partie de Sinthiang Idrissa a accompagné la vieille dame jusqu’à sa dernière demeure. Quant au chauffeur du véhicule, il est entré les liens de la justice.

