Drame à Koungheul: Un homme se jette dans un puits et meurt sur le coup

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Avril 2020 à 22:06 | | 0 commentaire(s)|

Les populations du village de Gnoul wolof, dans le département de Koungheul, sont dans l’émoi. Pour cause, un individu du nom de Baye Wilane s’est donné la mort en se jetant dans un puits. Il a perdu la vie sur le coup.



Pour le moment, ses proches ne connaissent pas les raisons de son suicide. Alertés, les sapeurs-pompiers ont repêché le corps et acheminé la dépouille à la morgue du district sanitaire de la commune de Koungheul.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos