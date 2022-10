Drame à Linguère: Adama Ba retrouvé mort dans la rue, pistolet en main

Les habitants de Samaly, un village situé dans la commune de Barkedji dans le département de Linguère sont sous le choc.



En effet, un individu âgé de 52 ans et connu sous le nom d'Alioune Adama Ba a été retrouvé mort avec un pistolet à la main et un saignement du nez.

La découverte macabre a été faite hier lundi vers quinze heures dans une rue du village.

Si d’aucuns parlent de suicide, la famille du défunt soupçonne un meurtre.



Toutefois, elle réclame que toute la lumière soit faite autour de la mort suspecte d'Alioune Adama Ba qui selon ses proches ne souffrait pas de troubles mentaux.



La gendarmerie et les sapeurs-pompiers de Linguère se sont déplacés sur les lieux du drame pour les besoins de l'enquête et l'évacuation du corps sans vie d’Alioune Adama Ba à la morgue de l'hôpital Magatte Lo.