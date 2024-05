Drame à Linguère : Le directeur d’une école privée tué dans un accident Le directeur de l’école privée ‘’Les amis de François de Linguère", Ferdinand Coly, est décédé, lundi, dans une collision entre un taxi ‘’clando’’ et un véhicule de transport en commun appelé ”sept places”, a-t-on appris de l’Inspecteur d’Education et de la Formation (IEF), Mamadou Diallo. Deux personnes sont mortes dans cet accident. "APS"

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mai 2024 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

” La communauté éducative de Linguère est endeuillée par la mort tragique du directeur de l’école privée "Les amis de François de Linguère", dans un accident de la route ’’, a confié à l’APS, l’IEF.



Ferdinand Coly a perdu la vie sur le tronçon routier Louga-Saint-Louis, de la route nationale numéro 2, dans une collision entre un taxi ‘’clando’’ et un véhicule de transport en commun appelé ”sept places”, a ajouté M. Diallo.



‘’ Le directeur de l’école privée "Les amis de François de Linguère" et une dame sont décédés sur-le-champ ’’, a-t-il indiqué.



Ferdinand Coly était parti à Saint-Louis, où il a pris part à une rencontre pédagogique des responsables d’écoles catholiques de la zone nord. Au terme de la réunion, il avait pris un véhicule pour rallier Louga.



