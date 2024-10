Drame à Matam : Une fille meurt par noyade à Thiaydé Une fillette qui souffrait de troubles impliquant un déficit d’attention, selon des témoignages, est décédée, samedi matin, par noyade, au niveau du fleuve dans la commune de Matam. Selon "Sud Quotidien", Djeynaba, tout juste âgée de 8 ans, a profité de l’absence de ses parents pour sortir de leur concession, malgré l’étroite surveillance de ses proches, qui lui accordent une attention soutenue à cause de son « handicap ».

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2024 à 11:14 | | 0 commentaire(s)|

Malheureusement, elle prend la mauvaise direction qui la conduira au fleuve qui se trouve à quelques encablures de là. Surtout, sur la berge fortement accidentée du quartier de Thiaydé, un endroit extrêmement dangereux, où la crue a tragiquement détérioré les habitations, en inondant des toilettes et des chambres.



« Par mégarde », suppose-t-on, elle est tombée dans les eaux tumultueuses, où après une farouche recherche, dans le quartier et les environs, ses parents la retrouveront (vêtue de ses vêtements), retenue dans des arbustes.



Le journal indique que le corps sans vie, qui a été repêché par des résidents, a été acheminé à la morgue du Centre hospitalier régional d’Ourossogui, par les éléments des sapeurs-pompiers. Une enquête est ouverte par le Commissariat central de Matam.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook