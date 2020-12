Drame à Pescara ( Italie) : un sénégalais meurt asphyxié par... Un Sénégalais a été trouvé jeudi, sans vie, chez lui. L’intoxication au monoxyde de carbone serait la principale cause.

A Bruzzo. Un homme de 39 ans de nationalité sénégalaise a été retrouvé mort jeudi soir dans une maison de Pianella à cause d’un empoisonnement au monoxyde de carbone présumé émis par un brasier chauffant dans la chambre.



L’alarme a été déclenchée par l’ami qui vivait avec la victime qui n’a pu ouvrir la porte aux sapeurs-pompiers et aux 8 agents de santé qui n’ont pu que constater le décès.

Les policiers du commissariat de Penne étaient également sur place pour le constat d’usage et l’ouverture d’une enquête.



Le corps du Sénégalais a été acheminé à la morgue de l’hôpital de Pescara, rapporte vastoweb.com. Ce gaz asphyxiant, inodore, incolore et non-irritant est très toxique dans un espace clos.



