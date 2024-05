Drame à Sinthiou Boumack : Un homme de 56 ans retrouvé mort dans un puits

Sur les faits Bes Bi rapporte qu’il serait impliqué dans une affaire de grossesse, concernant une fille mineure de 15 ans, élève à l’école élémentaire de la localité. Ce qui a débouché sur des problèmes familiaux et causé des troubles psychiques au sieur. Il quittera la maison nuitamment.



Son épouse, après avoir constaté son absence, a alerté la famille et cette dernière se lance à sa recherche jusqu’à le trouver dans le puits.



Il laisse derrière lui une femme et 7 enfants. Le corps sans vie a été acheminé à la morgue de l’hôpital Abdoul Cissé Ķane des Agnam et une enquête est ouverte par la gendarmerie.