Drame à Tamba : pour une banale dispute, un ado tue son frère qui laisse derrière lui deux épouses et cinq enfants Le vendredi 23 juillet 2021, aux environs de 10 h, les habitants du paisible village de Vélingara Tounké dans la commune de Netteboulou ont été sortis de leur quiétude par une histoire de bagarre entre deux frères qui a occasionné la mort de l'un d’eux. Ce jour-là, Ismaïla Diao, âgé de 14 ans, avait sorti les bêtes pour les laisser errer dans la nature.

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juillet 2021 à 10:20 | | 0 commentaire(s)|

C'est ainsi que son grand frère, Mamoudou Diao, lui a demandé de bien les surveiller afin qu'ils n'entrent pas dans son champ qui se trouve au bord de la route. Ismaila lui a répondu sèchement, d'un ton désagréable. Ce qui n'a pas plu à Mamoudou. Une dispute éclatera alors entre les deux frères.



Ils finissent par en venir aux mains. Dans leur bagarre, le jeune frère a blessé au cou son ainé. Alertées, les populations viennent au secours du blessé.



Elles transportent la victime dans un village voisin voir un guérisseur pour le soigner. Ce dernier arrive à stabiliser le malade. Le lendemain de l'accident, la situation se complique pour la victime. On décide alors de l'emmener à l'hôpital régional de Tambacounda. C'est le samedi 24 juillet, en cours de route vers l'hôpital que Mamoudou est décédé.



Mamoudou Diao était marié à deux épouses et avait cinq enfants. Une enquête est ouverte par les pandores de la brigade de gendarmerie de Tambacounda pour élucider les circonstances de sa mort.



Quant à Ismaïla, il est placé en garde en vue, en attendant de tirer au clair cet affaire qui a ému plus d'un.



