Drame à Tambacounda - Il tue sa mère de quatre coups de couteau à cause de... Disciple de Bacchus, Mamadou Diallo risque 15 ans de réclusion criminelle pour avoir tué sa mère de quatre coups de couteau. Le drame s'est passé à Gourel Amath, un quartier de la Commune de Tambacounda, dans la soirée du mercredi au jeudi 21 mars 2019.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juin 2020 à 07:19 | | 0 commentaire(s)|

Mamasou Diallo avait débarqué tard dans la maison familiale après avoir trop levé le coude trouvant sa maman Haby Diallo devant la porte. il demande à cette dernière de rentrer dans sa chambre elle opposé un niet catégorique.



Il s’en est suivi des échanges de propos aigres doux entre la maman et son fils. ce derniers’en va tranquillement chercher un couteau et lui en assène quatre (4) coups .

Ce sont les cris de détresse de la pauvre Hady Diallo qui alerteront le voisinage venu à son secours.



La dame qui baignait dans son sang sera évacuée aux urgences du centre hospitalier régional de Tambacounda où elle a été prise en charge. Seulement, après 5 jours d’intenses soins, elle finit par succomber à ses graves blessures.



Le parquet a requis 15 ans de réclusion criminelle. Délibéré le 02 juillet prochain.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos