Drame à Tambacounda: Les non-dits sur la mort de Bineta Camara

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mai 2019

Qu’est ce qui a pu se passer derrière les parents de Bineta pour que mort s’en suive ?

L’ancienne étudiante de l’Ecole supérieure polytechnique (Esp) de Dakar a-t-elle été victime d’un malfaiteur ou est-ce que le gardien interpellé est impliqué dans cet assassinat ?

Une enquête a été ouverte en même temps qu’une autopsie pour déterminer les causes réelles du décès.Au niveau de

l’opinion à Tamba où le profil de son père est agité comme pouvant être une piste politique dans cette affaire douloureuse, les témoignages sont unanimes sur l’engagement citoyen, politique et régionaliste du directeur général de l’Adl au niveau de son patelin où il est décrit comme un élément essentiel du dispositif du parti au pouvoir sur le plan local.



Le gardien Malick Diop, alias Ako Diop qui a alerté la famille a été interpellé dans la nuit du samedi, vers 2 heures du matin. Le vigile Ako Diop à été conduit dans les locaux de la police où depuis lors il est soumis aux questions des enquêteurs. En plus de quelques indices, comme les souillures sur ces habits, c’est lui qui a fait l’alerte, et les enquêteurs ont emporté quelques éléments des lieux du crime dont un rideau pour analyses.



De sources crédibles, la piste criminelle est beaucoup plus plausible et la violence survenue ces derniers temps dans cette zone du pays pousse à croire que Bineta Camara a été victime de cette montée de la criminalité.



Pour rappel, Bineta Camara, 23 ans, a été retrouvée violée, tuée et abandonnée chez elle dans la nuit du samedi 18 mai.



