Drame à Tambacounda : le marché central ravagé par un incendie

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mars 2019 à 07:59 | | 0 commentaire(s)|

Héphaïstos a encore frappé. Et cette fois-ci, c’est le marché central de Tambacounda qu’il a frappé. Les flammes très denses ont déjà causé d’énormes dégâts.



Et au moment où ces lignes sont en train d’être couchées, les Pompiers se sont déployés sur les lieux et tentent de contenir les flammes, informe la Rfm dans son bulletin de 23 heures. Les services des Eaux et Forêts a aussi déployé un camion-citerne pour aider à éteindre le feu.







Nous y reviendrons.



Actusen.sn

