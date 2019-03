Drame à Thiès : Une déficiente mentale étrangle son enfant de deux ans

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Mars 2019 à 10:19

Un fait divers bien macabre a eu lieu à Thiès. En attendant d’y revenir avec plus de précision, sachez qu’une déficiente mentale a étranglé à mort son enfant de deux ans. Et ce, à l’aide d’un morceau de tissu.



Selon les informations de Libération, elle a été arrêtée par le commissariat du premier arrondissement de Thiès. Mais il était impossible d’entendre la mise en cause présumée tellement ses propos étaient décousus. Le parquet de Thiès a décidé de son internement d’office.

