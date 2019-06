Drame à Thiès: une femme enceinte retrouvée morte pendue

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juin 2019 à 09:13 | | 0 commentaire(s)|

Une dame du nom de Khady Fall, 39 ans, enceinte et guichetière de la recette principale de La Poste de Thiès, a été retrouvée morte pendue à Thiès au quartier 10e Som.



Le corps sans vie de la dame a été retrouvé hier, suspendu aux grilles de sa fenêtre. La victime serait atteinte de troubles psychiques.



Les causes qui l’ont poussé à se donner la mort ne sont pas encore connues. Mais sa mort semble suspecte, au motif que la taille de la défunte dépasse largement le sommet de la fenêtre sur laquelle elle a été retrouvée pendue.



Une enquête a été ouverte après autopsie du corps.











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos