Drame à Yeumbeul: Le Sous-préfet des Niayes va lancer la destruction des maisons en ruine Suite à l’effondrement du pan d’un mur, au quartier Dame Seck de Yeumbeul, qui a coûté la vie à deux enfants,le sous-préfet des Niayes a annoncé des mesures fortes pour éviter que pareille tragédie ne se reproduise.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2019 à 06:40 | | 0 commentaire(s)|

A Yeumbeul sud, au quartier Dame Seck la population est toujours sous le choc, informe Libération dans sa livraison d'aujourd'hui. Deux enfants, Ndiogou et Awa Mboup,respectivement âgés de 3 et 2 ans, ont trouvé la mort après qu’un pan de mur se soit effondré sur eux. Selon des témoins, le mur qui est tombé sur les deux enfants, pendant que ces deux âmes innocentes jouaient, était dans un état de délabrement avancé. Les deux petites victimes sont décédées sur le coup malgré l’arrivée très rapide des secours qui ont tenté de les extraire des gravats. «Plu- sieurs bâtiments menacent de tomber dans cette zone. Mais personne ne fait rien. On préfère attendre qu’un drame se produise pour réagir. Il y’a trop de laxisme dans ce pays », crache un habitant très en colère.



Dans tous les cas, le sous-préfet des Niayes a décidé de prendre le taureau par les cornes. En effet, Oumar Dia transmis des instructions précises au maire de Yeumbeul Sud : «Nous avons donné des instructions au maire pour qu’il commence la procédure de destruction des maisons qui menacent ruine. Pour cette maison, dont un pan du mur s’est effondré et a fait des victimes, les locataires ont été sommés, pour leur sécurité, de quitter les lieux. Nous avons de- mandé au maire, en collaboration avec le délégué de quartier, de recenser toutes les maisons ou bâtiments qui menacent ruine. De plus, nous avons ordonné à la commission auxiliaire de la protection civile de descendre sur les lieux et d’évaluer le degré de vétusté de ces maisons pour ensuite faire des recommandations», révèle l’autorité administrative.

