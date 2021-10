Drame à Yeumbeul: "Savonné" à cause d'un portable, il s'éventre mortellement à l'aide d'un... Le drame a eu lieu, mardi dernier, à Yembeul Nord, plus précisément au quartier Bamba Diallo. La famille Thiao a tenté désespérément de porter secours à son fils éviscéré.

D. Thiao, 28 ans, s’est éventré au couteau à cause des reproches que ses membres de la famille lui ont fait au sujet du téléphone portable de sa mère qu’il a mal manipulé.



Son papa et Cie le savonnent, le réprimandent et l’invitent à présenter ses excuses à sa maman selon Les Echos.



Se sentant humilié, D. Thiao entre dans sa chambre, en sort avec un couteau et se poignarde dans le ventre. Il s’affale et commence à se vider de son sang.



Des membres de la famille tentent de stopper l’hémorragie et l’embarquent pour l’hôpital où, hélas, il rendra l’âme. Une enquête a été ouverte par police.

